Fedele: "Più che un'impresa a Barcellona serve un miracolo" Il dirigente e opinionista Enrico Fedele, è intervenuto a Ottochannel

Il dirigente e opinionista Enrico Fedele, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 20.30: “La partita col Barcellona è difficilissima, non occorre semplicemente un’impresa ma un vero e proprio miracolo, serve quasi un Napoli perfetto. Però io credo nei miracoli perchè sono fedele, fervente e cattolico. Se il miracolo avvenisse il Napoli potrebbe pure sperare nella qualificazione al Mondiale per club, non a caso il presidente De Laurentiis ha promesso 10 milioni di premio ai calciatori, perché alla fine è tutto un business… Ovviamente io mi auguro che il miracolo avvenga: con i quarti di finale la stagione si salverebbe, o quasi. Diversamente sarebbe fallimentare o giù di lì. Dobbiamo sperare che il Barcellona sbagli e che il Napoli invece non commetta errori”