Specchia: "Vista l'abbondanza in avanti vorrei vedere un 4-2-3-1" L’allenatore Paolo Specchia è intervenuto a Ottochannel

L’allenatore Paolo Specchia è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 20.30: “La stagione del Napoli è sin qui orribile, per tutto quello che noi abbiamo raccontati. E’ anche inutile elencare la serie di errori commessi e che ha creato le premesse per il fallimento della squadra campione d'Italia. La qualificazione ai quarti di Champions ai danni del Barcellona potrebbe un po’ raddirizzarla ma il Napoli ha sprecato la possibilità di creare una mentalità vincente. Col Barcellona io me la giocherei con il 4-2-3-1, perché un grande allenatore deve sfruttare la rosa che ha a disposizione. Il Napoli ha un'abbondanza di giocatori offensivi, alcuni dei quali poco utilizzati, e non ha una mezz’ala di ruolo, perché per me Traorè non lo è. Ed allora potrebbe giocare con Raspadori o con Kvaratskhelia o con lo stesso Lindstrom alle spalle di Osimhen. Avere il giorgiano molto più vicino alla porta può fare la differenza”.