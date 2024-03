Politano: "Barcellona squadra top, ma noi vogliamo esprimere il nostro gioco" L'attaccante del Napoli ha presentato la sfida di domani contro il Barcellona: "Non servono stimoli"

"Il Barcellona è una squadra top, noi cercheremo di imporre le nostre caratteristiche per disputare una grande partita". Matteo Politano parla in conferenza stampa, alla vigilia del match in Spagna.

"La squadra sta tornando ad esprimersi come facevamo l'anno scorso. La nostra forza è il palleggio e cercheremo di metterlo in atto anche qui domani sera".

"Non dobbiamo commettere l'errore di aspettare bassi il Barcellona, perchè in quel caso la gara si farebbe molto complicata"

"Abbiamo studiato varie situazioni tattiche e sappiamo dove poter incidere per essere efficaci in ogni circostanza di gioco".

"In questo gruppo ci sono tanti giocatori nazionali, che hanno esperienza a livello europeo e quindi siamo pronti ad affrontare questa sfida"

"Dovremo giocare da Napoli. Tenere il baricentro alto, difendere in avanti e dare profondità alla nostra manovra"

"Partite così importanti si preparano da sole. Abbiamo una grande voglia di superare il turno e daremo tutto per riuscirci"