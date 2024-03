È la vigilia di Inter-Napoli: le ultime su Osimhen Ultimo match di Serie A prima della pausa nazionali con Calzona impegnato con la Slovacchia

Rifinitura nel centro tecnico di Castel Volturno, è la vigilia di Inter-Napoli e si conferma il rebus dal nome Victor Osimhen verso la sfida di San Siro. Allenamento personalizzato in campo prima di svolgere parte della seduta in gruppo: ecco quanto comunicato dal club azzurro per l'attaccante che rispetto alla sessione precedente ritrova il lavoro con i compagni di squadra, ma non al cento per cento. Saranno decisive le ultime ore, quindi, per Osimhen, ma appare difficile una maglia da titolare. Giovanni Simeone è pronto a guidare l'attacco del Napoli al "Meazza". Lavoro sul campo 2 con sessione di attivazione e torello, poi partitina a campo ridotto per il gruppo guidato da Francesco Calzona. La sessione è terminata con lavoro tecnico tattico a cui ha preso parte anche Osimhen.