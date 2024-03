IL PIZZINO SPOT di Urgo: Magre consolazioni Napoli e Inter sono appena uscite, non del tutto meritatamente, dalla Champions League...

Un antico proverbio di chiare reminiscenze dantesche recita: "Aver compagno al duol scema la pena". Quello che - volendo cercare un conforto altrimenti difficile da reperire altrove - associa oggi Napoli e Inter, è che entrambe sono appena uscite, non del tutto meritatamente, dalla Champions League. Altro le due squadre non hanno in comune, se non che l'Inter di quest'anno assomiglia molto - per qualcuno sarebbe anche meglio, ma non è vero - al Napoli bellissimo e scudettato dello scorso anno. Magre consolazioni, che non dicono nulla né della partita di stasera né del suo risultato finale.