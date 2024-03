A fine mese il Napoli presenta un'altra maglia stagionale Valentina De Laurentiis è pronta a presentare una nuova divisa del Napoli per questa stagione

Valentina De Laurentiis è pronta a presentare una nuova maglia del Napoli per questa stagione. La casacca dei partenopei sarà svelata il prossimo 27 marzo. Dunque, dopo quella azzurra, bianca, nera è pronta una nuova camiseta che sicuramente finirà nelle collezioni dei tanti tifosi napoletani che amano i colori partenopei. Inutile dire che ci sarà lo scudetto in petto. Sarà l’ultima considerato che l’anno prossimo non ci sarà più perché sarà cucino sulle magliette dell’Inter, l’avversaria di questa sera di Di Lorenzo e compagni.