Juan Jesus sui social: "Ho difeso la mia squadra e i miei diritti" Acerbi ha apostrofato con frasi razziste Juan Jesus in Inter-Napoli

Acerbi ha apostrofato con frasi razziste Juan Jesus in Inter-Napoli. Dopo il bruttissimo episodio del quale è stato vittima, il difensore azzurro ha scritto un post su Instagram: "Ho difeso la mia squadra e i miei diritti nel modo che ho ritenuto più giusto. Felice per il gol e per la reazione della squadra", scrive il difensore pubblicando due emoji di un piede bianco ed un piede nero per un messaggio anti-razzista