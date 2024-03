Calzona: "Prestazione di orgoglio e qualità. Ho fiducia in questo gruppo" "E' stata una prestazione di orgoglio e qualità". L'allenatore soddisfatto della prova del Napoli

"Non potevamo pensare di venire a Milano e non soffrire con la prima in classifica. Ma in realtà abbiamo concesso solo 10 minuti all'Inter. Siamo riusciti a pareggiare con una squadra che veniva da 10 successi di fila".

"Oltre al pareggio abbiamo provato anche a vincere e questo atteggiamento è quello giusto. Il tempo è poco per poterci allenare su ogni dettaglio, ma ho fiducia in questo gruppo e so che ci stiamo ritrovando"

"La squadra è in crescita e vogliamo disputare un finale di campionato alla nostra altezza. Stiamo lavorando tantissimo con tutto lo staff e sono convinto che continuando così possiamo ancora raggiungere obiettivi di prestigio"