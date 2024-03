Meret: "Bisogna ripartire dalla prova di stasera, crediamo alla zona Champions" "Bisogna ripartire dalla prova che abbiamo dato stasera a San Siro per agganciare la zona Champions"

Alex Meret protagonista a San Siro con alcuni interventi decisivi.

"Conoscevamo il valore dell'Inter e ci sta poter andare sotto contro una squadra che sta dominando il campionato".

"Siamo stati bravi a non subire dopo il loro gol e poi a macinare gioco per pareggiare. Il risultato è giusto e premia il nostro carattere"

"Vogliamo dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Se ci esprimiamo così possiamo fare un finale di stagione di buon livello, crediamo al nostro valore e daremo tutto per raggiungere un posto utile per la Champions"