Acerbi-Juan Jesus: domani le audizioni dei due calciatori Dopo l'indicazione del Giudice Sportivo di un supplemento d'indagini

Il colloquio della Procura FIGC con Francesco Acerbi e Juan Jesus andrà in scena domani. Dopo l'indicazione del Giudice Sportivo di un supplemento d'indagini, Giuseppe Chinè ha fissato per mercoledì le audizioni dei due calciatori per fare luce sul presunto epiteto razzista che si sarebbe lasciato sfuggire il difensore ai danni del brasiliano.

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport nella sua versione online. Il Procuratore federale "acquisirà tutte le immagini possibili e non è escluso che possa chiedere anche a qualcun altro di testimoniare", spiega la rosea.