Domani la ripresa senza Calzona, ma c'è Osimhen L'attaccante non è con la nazionale nigeriana: potrà recuperare dall'affaticamento muscolare

Out per Inter-Napoli, Victor Osimhen è rimasto fuorianche dalle amichevoli della Nigeria. L’attaccante azzurro resta a Castel Volturno per recuperare dall’affaticamento muscolare che l’ha fermato per l’incontro di domenica sera al Meazza. Convocato da Calzona, in tanti pensavano che al momento opportuno potesse essere buttato nella mischia. Putroppo, però, è rimasto in panchina con gli altri. Non si è mai riscaldato con continuità. Neanche durante il riposo. Uno stop cautelativo per evitare che si potesse fare male ancora di più. Adesso, però, con unasettimana e mezza di lavoro davanti può riprendersi definitivamente e tornare a disposizione contro l’Atalanta il prossimo 30 marzo. Quella con la Dea è una partita importante che va vinta a tutti i costi. E i gol del nigeriano servonocome il pane. Sicuramente lo staff medico ha messo a punto una tabella di lavoro personalizzata per Osimhen. Che ha nove partite a disposizione per poter lasciare il segno prima di andare via al termine della stagione.