Anche De Laurentiis al Viola Park per l'ultimo saluto a Joe Barone Domani i funerali del dg della Fiorentina

Tantissimi amici, colleghi e personaggi dello sport e non solo stanno continuando ad arrivare all'interno del Viola Park per l'ultimo addio a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso nella giornata di ieri dopo il malore che lo ha colto domenica scorsa a Bergamo. Come testimoniato dalle immagini di TMW sono entrati da poco all'interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli, a Firenze, Cristiano Giuntoli e il presidente Ferrero per la Juventus, Aurelio De Laurentiis per il Napoli, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali e il sindaco di Firenze, Dario Nardella.