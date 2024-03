IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ricordate Kalidou Acerbi sarebbe più colpevole dei suoi tifosi, che inveirono animalescamente contro il difensore?

Lo confesso, non sono mai dalla parte dei moralisti, ancor più se poi diventano anche giustizialisti, sono sempre i peggiori, come ci ammoniva già un secolo fa Franz Kafka. Dopo che Francesco Acerbi ha apostrofato Juan Jesus con un laconico "negro", il mondo dotato di capacità di parola è insorto, chiedendo, ad arte o meno, da 10 giornate a un anno di squalifica per il calciatore interista. Qualcuno mi spieghi perché il nerazzurro sarebbe più colpevole dei suoi tifosi, che qualche anno fa hanno inveito animalescamente contro Kalidou Koulibaly senza che nessuno alzasse la voce o un dito. Anzi.