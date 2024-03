Napoli: ripartenza senza Calzona e dieci nazionali Caso Acerbi - Juan Jesus: è il giorno dell'audizione del brasiliano

Ripresa della preparazione per il Napoli al training center di Castel Volturno senza Francesco Calzona, impegnato con la Slovacchia nel ruolo di commissario tecnico, e con il gruppo privo di ben dieci pedine convocate con le nazionali in giro per il mondo.

Quinto posto, distante 6 punti, nel mirino degli azzurri

Sarà prettamente fase di recupero fisico, di gestione dei carichi nella pausa del campionato prima del rush finale con 9 gare in cui il Napoli dovrà centrare la qualificazione a una delle coppe continentali con l'obiettivo di strappare in rimonta il pass utile per la Champions League (in virtù del ranking italiano il quinto posto, distante oggi 6 punti per gli azzurri, dovrebbe bastare per accedere di nuovo alla massima competizione europea).

Caso Acerbi - Juan Jesus: sentenza prevista per la prossima settimana

È il giorno in cui Juan Jesus sarà interrogato dalla Procura FIGC sul presunto insulto razzista subìto nel corso di Inter-Napoli. Il giudice sportivo di Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, riceverà successivamente la relazione. È prevista, invece, per domani l'audizione di Francesco Acerbi e si profila nei prossimi giorni anche quella dell'arbitro del match, Federico La Penna, con il capo della Procura Federale, Giuseppe Chinè, che ha già acquisto le immagini per le prova tv. La sentenza da parte del giudice sportivo arriverà nella prossima settimana.