Napoli: le ultime su Osimhen e Politano alla ripresa Ripartenza per gli azzurri dopo l'1-1 con l'Inter nella finestra Nazionali

Primo allenamento nella pausa Nazionali per il Napoli, privo di Francesco Calzona, ct della Slovacchia, e di ben dieci calciatori impegnati in giro per il mondo.

Lavoro personalizzato in campo per l'attaccante

Victor Osimhen, solo in panchina per il match giocato domenica scorsa contro l'Inter, ha svolto lavoro personalizzato in campo. L'attaccante, non convocato dalla Nigeria, punta al recupero completo per essere a disposizione di Calzona nel rush finale in campionato con il Napoli chiamato a strappare un posto utile per le competizioni UEFA: il sogno azzurro è la rimonta in chiave Champions con il quinto posto che può valere la qualificazione per la prossima edizione e che è distante 6 punti a 9 giornate dal termine.

Sindrome influenzale per l'esterno offensivo capitolino

Matteo Politano non era in campo a Castel Volturno: sindrome influenzale e ore di riposo per l'esterno offensivo capitolino. Gli azzurri hanno iniziato la seduta con un circuito in palestra prima di spostarsi sul campo 1 dove hanno svolto attivazione a secco e lavoro aerobico con una partitina a campo a ridotto per chiudere l'allenamento: fase di recupero fisico e gestione dei carichi per il Napoli.