Acerbi ascoltato dal procuratore federale Chiné Oggi Acerbi è stato ascoltato in videoconferenza prima dell'allenamento con l'Inter

Caso Acerbi-Juan Jesus: se verrà riconosciuta la matrice razzista la decisione dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana. Oggi Acerbi è stato ascoltato in videoconferenza prima dell'allenamento con l'Inter. L’intenzione di Chinè è di chiudere il caso oggi stesso, fornendo quindi al Giudice sportivo tutti gli elementi per prendere la sua decisione. Va ricordato infatti che l’indagine della Procura in questo caso non nasce dall’apertura autonoma di un fascicolo, ma dalla richiesta del Giudice Mastrandrea di un supplemento di indagine da cui poi lui stesso definirà l’eventuale sanzione. Per questo stavolta non si è mai parlato di patteggiamento, ma nemmeno di attenuanti.

Il Codice di giustizia sportiva parla chiaro: l’articolo 28 al comma 1 definisce il «comportamento discriminatorio» e al comma 2 le sanzioni: «Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato», oltre ad un’ammenda di valore variabile in base alla gravità dei fatti. Ma se verrà riconosciuta la matrice razzista, in tempi brevissimi (la decisione dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana) Acerbi sarà fermato. A lungo.