IL PIZZINO SPOT di Urgo: L'aiuto da casa Perché il direttore di gara non ha chiesto spiegazioni al giocatore interista o quantomeno ammonirlo

"Minuto 59 di Inter-Napoli. Juan Jesus si avvicina all'arbitro La Penna prima di un calcio d'angolo e dice qualcosa. Il labiale è inequivocabile: "Ha detto che sono un negro, a me non sta bene sta cosa qua", protesta Jesus, che indica proprio la patch anti razzista - "Keep Racism Out" - che le squadre portano sul braccio" (da Milanotoday del 18 marzo 2024). Qualcuno ci spieghi. Perché il direttore di gara non ha chiesto spiegazioni al giocatore interista o quantomeno ammonirlo, se non addirittura espellerlo? Semplice, aveva le strisce nerazzurre e lui non poteva chiedere l'aiuto da casa.