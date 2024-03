Politano torna e svolge personalizzato in campo assieme ad Osimhen I due attaccanti proseguono il lavoro personalizzato verso il recupero con l'Atalanta

Ha smaltito subito l’influenza Matteo Politano. L’esterno destro azzurro ieri è tornato a Castel Volturno per riprendere il lavoro. Ma ha svolto personalizzato in campo assieme a Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, è ancora fuori dal gruppo perché si sta riprendendo dall’affaticamento muscolare accusato nel finale della partita con il Barcellona. Era rimasto in panchina nel match con l’Inter nonostante fosse stato convocato. Si pensava ad un utilizzo almeno nel finale ma Calzona ha preferito non rischiarlo. Eprima di partire con la nazionale slovacca ha raccomando il suo staff medico di curarlo bene per averlo a disposizione poi nel match di sabato prossimo al Maradona contro l’Atalanta.Il resto della squadra rimasta a Castelvolturno sta bene. Non ci sono infortuni. Bisognerà capire come torneranno, invece, i nazionali dalle rispettive sfide. Gli italiani saranno in campo domani contro l’Ecuador. Kvara e Zielinski dovranno giocare le finali play off per gli Europei. Tutti gli altri avranno solo test amichevoli.