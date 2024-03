Meret, scatta il rinnovo automatico di un anno Il portiere era in scadenza, ma prolunga fino al 2025

Il Napoli attiva la clausola per il prolungamento contrattuale di Alex Meret fino a giugno 2025. L’accordo è stato prolungato dopo il 70% di presenze in questa stagione. Seguiranno colloqui nei prossimi mesi, visto che Meret non lascerà il contratto a svincolo. Resta da capire se andranno in porto positivamente i colloqui, o se il calciatore sarà ceduto quest’estate.