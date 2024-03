Politano rientra in gruppo: gli allenamenti riprendono lunedì La settimana del Napoli si chiude con una buona notizia: l'attaccante Politano rientra in gruppo

La settimana del Napoli si chiude con una buona notizia: l'attaccante Matteo Politano rientra in gruppo e contro l'Atalanta sarà regolarmente a disposizione. I collaboratori di Calzona, Grava e Beccaccioli, hanno fissato la ripresa per lunedì. Anche oggi Victor Osimhen ha proseguito il lavoro personalizzato: l'attaccante sta recuperando seguendo un programma specifico: l'obiettivo è smaltire l'affaticamento muscolare che si porta dietro dal rientro dalla Coppa d'Africa. Anche per lui non ci sono preoccupazioni: sabato prossimo al "Maradona" contro l'Atalanta ci sarà. Calzona rientrerà mercoledì, e probabilmente tornerà a dirigere gli allenamenti giovedì. Per ora si limita a visionare il lavoro con le immagini riprese dal drone. Ma la prossima settimana sarà importante anche per il verdetti sul caso Acerbi-Juan Jesus: la sentenza è attesa tra lunedì e martedì. Ma la sosta è anche periodo in cui si parla di mercato: il Napoli ha attivato l'opzione per prolungare di un altro anno il contratto di Meret. Resterà fino al 2025, ma per un progetto più solido occorrerà un altro rinnovo. Prolungamento che anche Kvaratskhelia è pronto a firmare, per rimanere punto di riferimento anche nel futuro.