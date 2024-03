Il Napoli aspetta il miglior Osimhen per cambiare marcia Per il posto in Champions bisogna vincere gli scontri diretti, a partire dall'Atalanta

Tentare il tutto per tutto per la corsa alla prossima Champions League: è questo l'obiettivo del Napoli, che attende il rientro dei dieci nazionali e dell'allenatore Francesco Calzona, impegnato con la Slovacchia. Il tecnico tornerà mercoledì, così come i primi giocatori. Domani la ripresa degli allenamenti sarà ancora affidata al duo Grava-Beccaccioli. Nel mirino c'è la sfida contro l'Atalanta di sabato alle 12.30 al "Maradona", il primo di tre scontri diretti casalinghi che saranno decisivi per provare a centrare almeno il quinto posto. Gli altri due saranno con Bologna e Roma.

Il Napoli ha bisogno di cambiare marcia e cominciare subito a vincere. Servirà il miglior Osimhen, che sta proseguendo nella tabella di recupero per smaltire l'affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla sfida contro l'Inter. E a proposito di quella partita, è attesa tra domani e martedì la sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus. Il difensore nerazzurro, accusato da quello del Napoli di averlo offeso con parole razziste, rischia una squalifica di dieci giornate. In casa Napoli c'è fiducia in un provvedimento esemplare, ma anche il timore di una sentenza che possa ridimensionare l'episodio: un'eventualità che svilirebbe la convinta lotta al razzismo che il calcio italiana porta avanti, almeno nelle intenzioni.