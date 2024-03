Dendoncker ai margini, dopo il prestito non sarà riscattato Il centrocampista belga arrivato a gennaio è fuori condizione

Leander Dendoncker, centrocampista del Napoli in prestito dall'Aston Villa, non dovrebbe essere riscattato. Ci vorrebbero 9 milioni di euro. Da qui alla fine, a meno che non ci sia qualche emergenza, Calzona non lo farà mai giocare. Non è per dispetto, sia chiaro: ma è fuori condizione. È rimasto ai margini, si è anche intrattenuto per qualche minuto a colloquio sia con Calzona che con Bonomi, il suo vice, per capire in quale altro ruolo poter essere utilizzato. Non è una questione tattica, è una questione di condizione ma anche di stimoli.