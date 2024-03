Osimhen ancora a parte: Calzona lo aspetta Il nigeriano prosegue il lavoro personalizzato verso il recupero con l'Atalanta

Il "Maradona" si prepara a riaccogliere il Napoli dopo la sosta: per lo scontro diretto di sabato contro l'Atalanta è previsto il sold out. Biglietti praticamente esauriti per una sfida che gli azzurri devono vincere per alimentare le speranze di un posto nella prossima Champions League. La squadra ha ripreso oggi gli allenamenti senza i dieci nazionali e l'allenatore Calzona: dovrebbero rientrare tutti entro mercoledì, e giovedì il gruppo dovrebbe essere al completo. Si attende il rientro di Osimhen, che anche oggi ha proseguito con il lavoro personalizzato, ma non dovrebbero esserci problemi in vista dell'Atalanta.

Intanto, domani Kvaratskhelia e Zielinski si giocheranno la qualificazione agli Europei con Georgia e Polonia, che sfideranno rispettivamente Grecia e Galles. E sempre domani è attesa la sentenza sul caso Juan Jesus-Acerbi. Gli atti sono stati trasmessi dal procuratore federale Chiné al giudice sportivo Mastrandea, che deciderà se punire o meno il difensore dell'Inter per le presunte offese razziste al giocatore del Napoli. Acerbi rischia una squalifica di dieci giornate. Infine altro riconoscimento per la stagione dello scudetto. Il preparatore atletico Francesco Sinatti, che aveva lasciato l'azzurro ma che è tornato di recente, ha vinto il "cronometro d'oro" come miglior preparatore atletico della scorsa stagione.