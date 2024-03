IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il paese dei balocchi Se si scopre che la società che gestisce la squadra nerazzurra ha più di 850 milioni di debiti...

Nel paese dei balocchi, in cui una squadra di calcio si è conquistata sul campo il primato solitario ed è ormai irraggiungibile nel massimo campionato nazionale, si scopre che la società che la gestisce ha più di 850 milioni di debiti e per il 30% della sua quota azionaria non si sa a chi appartenga, ragioni entrambe sufficienti a impedirle di iscriversi al torneo in cui essa, tra urrà e alleluia, sta primeggiando. In questo grottesco controsenso sta tutta la perdita di credibilità di uno sport che era bellissimo e che lo diventa sempre meno, allontanando così per sempre giovani e appassionati.