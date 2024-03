Caso Acerbi-Juan Jesus, attesa per la sentenza Oggi dovrebbe arrivare il verdetto del giudice sportivo per le presunte offese razziste

Oggi al massimo domani. Poi si saprà se Acerbi verrà punito o meno dal giudice sportivo. Gerardo Mastrandrea è pronto a pronunciarsi sul caso delle offese di razzismo del difensore dell’Inter nei confronti di Juan Jesus. La relazione della Procura è arrivata già venerdì sera negli uffici del giudice. È stata già visionata e si attende il verdetto. Che dovrebbe punire l’autore delle frasi discriminatorie al centrale del Napoli durante la partita del Meazza di due domeniche fa. Il partito dei garantisti spera che finisce tutto in una bolla di sapone per salvare un calciatore che veste una maglia importante nel club e anche quella dell’Italia.

Il partito di chi, invece, vuole giustizia si augura che ci sia una pena esemplare in modo tale da mettere finalmente fuori dal calcio il razzismo. Acerbi ha paura della stangata. Dieci giornate significherebbe chiudere qui la stagione ma soprattutto rischiare il posto all’Inter e anche la possibilità di andare all’Europeo in Germania. Poi si dovrà capireLuciano Spalletti che cosa farà. Ma intanto non spetta a lui decidere ma al massimo organo federale. Mastrandrea non potrà far finta di nulla. Anche perché Juan Jesus non si è inventato nulla.