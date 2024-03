"Maradona" verso il sold out per Napoli-Atalanta il match di sabato delle 12.30

Tutti al Maradona di Sabato Santo. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per la sfida del 30 marzo contro l’Atalanta. Si va verso il sold out per ilmatch contro la Dea. La prevendita viaggia a gonfie vele perché i tifosi vogliono stare al fianco dei propri beniamini per spingerli ad una vittoria importante.