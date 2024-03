Abodi: "Lo sport deve caratterizzarsi per il rispetto in tutte le sue forme" Il ministro per lo sport e i giovani si è espresso così sul caso Acerbi - Juan Jesus e sullo stadio

A margine dell'evento promosso da Sky e dell'incontro al Liceo "Elsa Morante" di Scampia, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, si è espresso sul caso Acerbi - Juan Jesus. Sguardo rivolto innanzitutto all'educazione in senso generale al di là dell'episodio poi analizzato dalla giustizia sportiva in base al regolamento vigente: "L'importante è che non si lasci nulla di intentato. - ha affermato Abodi - Quando qualcosa non funziona è giusto fermarsi e riflettere assumendoci ognuno le proprie responsabilità. Non è un tema di tifosi, è un tema generale, di comunità, di rispetto e umanità. Lo sport deve caratterizzarsi per il rispetto in tutte le sue forme".

Il ministro: "Idee chiare del sindaco, ci sarà unione di intenti"

In ottica stadio “Maradona” massima disponibilità con l'amministrazione comunale per centrare la miglior soluzione verso gli Europei 2032: "Il sindaco (Gaetano Manfredi, ndr) ha le idee chiare. Mi auguro che ci sia una perfetta sintonia per quanto riguarda lo stadio tra la Municipalità e il club. Ci sono ambizioni reciproche. Se c'è una comunione di intenti e sono convinto che ci sarà".