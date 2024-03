IL PIZZINO SPOT di Urgo: Tre miserie Jack Raspadori non c'è più, è sparito, si è eclissato dietro qualcosa di malefico e incomprensibile

Jack Raspadori - fresco 24enne, fino a qualche tempo fa molto più di uno dei tanti calciatori di belle speranze, un cavallo di razza, testa e cuore sull'obiettivo, allegro e spensierato, gol a raffica, movimenti da ghepardo, opportunista e ficcante, dentro al gioco fino a esserne un perno cruciale in qualunque posizione di campo - non c'è più, è sparito, si è eclissato dietro qualcosa di malefico e incomprensibile e non è più tornato. L'ho riguardato con attenzione nella partita dell'Italia contro l'Ecuador - pure nella sua posizione preferita - ma giochicchia, dubita e frena. Tre miserie per niente!