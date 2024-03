Allarme Kvaratskhelia, costretto al cambio: esce toccandosi l'inguine Brutte notizie per il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia, costretto al cambio nei tempi supplementari

Brutte notizie per il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia, costretto al cambio nel secondo tempo supplementare dello spareggio per Euro 2024 tra Grecia e Georgia. L'attaccante del Napoli ha accusato un problema muscolare, dopo essersi toccato l'inguine della coscia sinistra si è seduto in mezzo al campo e dopo l'intervento dei sanitari georgiani è stato costretto al cambio. Da valutare se si tratta solo di un affaticamento dovuto all'infinita sfida contro i greci o di un problema muscolare più serio.