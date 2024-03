Calzona rientra: ultimi due mesi e poi dirà addio al Napoli L'allenatore oggi in Italia: a fine campionato tornerà in Slovacchia

Oggi ancora un pareggio per Francesco Calzona, che dopo la sconfitta di sabato contro l’Austria riacciuffa la Norvegia e conclude il mini ciclo di due test in vista degli Europei del prossimo giugno. Finisce 1-1 l’amichevole tra Norvegia e Slovacchia. Oggi “Ciccio” tornerà a Napoli: sa capire se riuscirà a dirigere in tempo gli allenamenti della squadra azzurra. Se non sarà oggi se ne parlerà domani. Di certo, salvo clamorose sorprese, Calzona si appresta a iniziare i suoi ultimi due mesi in azzurro. Alla fine del campionato saluterà tutti e comincerà di nuovo a lavorare per la?Slovacchia: nel mirino gli Europei. Non ci sono margini per una sua conferma, al di là dei risultati e del rendimento. L'allenatore ha chiaramento detto che il doppio impegno non è compatibile con le partite ufficiali, cosa che ovviamente pensa anche De Laurentiis. Una conferma in azzurro andrebbe definita adesso con la separazione dalla Slovacchia da decidere subito, a prescindere da che piazzamento otterrà il Napoli a fine stagione.

Ma non è questo il momento per chiedere alla federazione di lasciarlo andare dopo gli Europei. Non a caso Calzona ha firmato un prolungamento fino al 2025 proprio il giorno prima di sbarcare a Napoli, con il chiaro e reciproco intento di proseguire il rapporto. Forse, dopo gli Europei, se le cose per la Slovacchia non dovessero andare bene, potrebbero crearsi ipotetici presupposti per un addio. Ma a quel punto, a giugno inoltrato, sarebbe troppo tardi. De Laurentiis non aspetterà così tanto. Se De Laurentiis avesse voluto puntare subito su Calzona anche per il futuro, prima della firma col Napoli sarebbe arrivata la separazione con la Slovacchia e di conseguenza una firma col club azzurro su un contratto più lungo. Ma il presidente azzurro, in questa stagione sciagurata, ha cercato sempre dei traghettatori (da qui il mancato accordo con Tudor) proprio perché ha le idee chiare su chi scegliere nella prossima stagione.