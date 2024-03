Napoli: l'abbraccio a Juan Jesus, testa all'Atalanta Sabato (ore 12.30) al "Maradona" il ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali

"Everywhere jersey", nuova maglia per il Napoli: il club azzurro ha presentato il kit con cui scenderà in campo sabato alle 12.30 e affronterà l'Atalanta al "Maradona" e non passerà inosservato un dettaglio, l'assenza della patch, ovvero della toppa, anti-razzismo della Serie A sulla manica. Nel comunicato in cui il Napoli aveva manifestato il disappunto per la decisione assunta dalla giustizia sportiva nel caso Acerbi - Juan Jesus, con il difensore dell'Inter non sanzionato per assenza di prove del presunto insulto razzista, la società partenopea aveva già presentato la decisione di non aderire più a iniziative definite "di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni" continuando a farle invece in proprio con "rinnovata convinzione e determinazione".

Nota ufficiale da parte del difensore

Nei fatti il primo passaggio di una serie di iniziative sarà anche l'assenza del simbolo di Lega Serie A nella campagna "Keep Racism Out" nel prossimo weekend calcistico. Nelle scorse ore il Napoli ha pubblicato una nota ufficiale di precisazioni da parte di Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha sottolineato la grande amarezza per l'evoluzione e il finale della vicenda (nei fatti in ambito sportivo si chiude qui) rimarcando la sua gestione, definendola "da signore", ovvero il non aver interrotto la gara tra Inter e Napoli. "Probabilmente, dopo questa decisione, chi si troverà nella mia situazione agirà in modo ben diverso per tutelarsi e cercare di porre un freno alla vergogna del razzismo che, purtroppo, fatica a scomparire", ha spiegato Juan Jesus.