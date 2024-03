Calzona: "Siamo fragili, bisogna ritrovare solidità" L'allenatore del Napoli: "Zona Champions lontana, dobbiamo essere realisti"

"Siamo troppo fragili, oggi abbiamo pagato un atteggiamento che ci ha resi vulnerabili. Bisogna ritrovare solidità". Francesco Calzona analizza la sconfitta del Napoli con l'Atalanta.

"Ci sono certamente tanti meriti dell'Atalanta ma ci sono anche molti demeriti nostri. Ci sciogliamo quando non siamo in possesso di palla, perchè quando conduciamo il gioco noi riusciamo a creare palle gol".

"Bisogna essere più solidi soprattutto in fase difensiva, ma non di reparto bensì di squadra. La pressione iniziale va fatta davanti e gli attaccanti sono i primi difensori in questo senso. Sotto questo aspetto ci vuole continuità e intensità sia a centrocampo che in avanti. Oggi lo abbiamo fatto poco, c'è bisogno di maggiore organizzazione e applicazione"

"Purtroppo quest'anno il Napoli ha avuto tante vicissitudini poco fortunate, quando ci si ritrova in questa situazione è più difficile anche l'inserimento dei nuovi arrivati. E' una annata nata male e si vedono le conseguenze anche adesso"

"Oggi abbiamo creato, ma nella confusione. Siamo stati vulnerabili e questo ha inciso sull'andamento della gara e sul risultato finale. Bisogna lavorare e guardare avanti fino a quando la matematica ci dà speranze per la zona Champions"