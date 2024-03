IL PIZZINO SPOT di Urgo: Chi ha mangiato l'uovo Il Napoli surclassato in casa dall'Atalanta

Dopo due settimane di silenzi gravidi di colpe e di parole più omissive di quei silenzi, si tornava a giocare, in un giorno di mezza festa, così proiettato verso i festeggiamenti per una Resurrezione ormai imminente.

La città di Napoli pullulava di turisti in ogni angolo e io me ne sono andato al Maradona - quale nome più opportuno in un tempo di biechi razzisti e pavidi complici - con gli amici a "godermi" solo il calcio giocato.

Si affrontavano il rabberciato Napoli del "doposcudettostorico" e la tignosa e tutt'altro che pastorale Atalanta, che ha infatti aperto l'uovo e se l'è pappato.