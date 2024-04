IL PIZZINO SPOT di Urgo: La Pasqua di Jesus Napoli-Atalanta era - non del tutto casualmente - caduta due giorni dopo la Crocifissione di Cristo

La partita tra Napoli e Atalanta al Maradona era - forse non del tutto casualmente - caduta due giorni dopo la Crocifissione di Cristo e il giorno prima della Sua Resurrezione. Non è nelle mie corde mischiare il sacro col profano, ma la casualità era troppo ghiotta per non ricordare al mondo che Qualcuno, più di 2000 anni fa, ha dato la Sua vita per renderci tutti uguali e non sarebbero bastate la frase smozzicata (e turpemente contraddetta) di un calciatore di ventura o le prese di posizione ancor più ignobili e discriminatorie dei suoi sodali a rendere meno fulgido e attuale quel fatto.