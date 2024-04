Spunta il nome dello juventino Manna per il ruolo di nuovo direttore sportivo De Laurentiis avrebbe contattato il giovane dirigente, oggi collaboratore di Giuntoli

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nel giorno di Pasquetta: l'allenatore Francesco Calzona ha concesso solo un giorno di riposo alla squadra. Un modo per tenere alta la concentrazione, visti i preoccupanti segnali arrivati dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta. Il timore è che gli azzurri possano mollare anzitempo, proseguendo una deriva alla quale nemmeno il terzo allenatore è riuscito a porre rimedio. Eppure, anche se l'obiettivo Champions è sfumato, il Napoli resta in corsa per un posto in Europa League, oppure - nella peggiore delle ipotesi - in Conference. Sarebbe comunque un modo per mantenere un profilo internazionale e proseguire la partecipazione alle coppe europee per il 15esimo anno consecutivo.

Il Napoli è la sola squadra di Serie A ad avere una serie così lunga. Domenica alle 15 la trasferta in casa del Monza, con l'obiettivo di recuperare Kvaratskhelia: il georgiano prosegue il lavoro personalizzato per smaltire la contrattura rimediata in nazionale, ma domenica dovrebbe essere pronto. E intanto diventa il futuro l'argomento più importante: il presidente De Laurentiis, che sabato non era al Maradona, prosegue la ricerca di un nuovo direttore sportivo e dell'allenatore. Spunta il nome del 35enne Giovanni Manna, campano di origini e stretto collaboratore di Giuntoli alla Juventus. E' diventato il braccio destro dell'ex dirigente azzurro e De Laurentiis lo avrebbe già contattato per affidargli la direzione tecnica del Napoli. Una chiara scelta di come si voglia rifondare partendo dai giovani.