IL PIZZINO SPOT di Urgo: Seppellisciti!

I primi (diciamo) due giorni dopo una sconfitta del Napoli per un tifoso azzurro sono i più brutti. La cosa peggiora se hai stravinto uno scudetto l'anno prima, se hai perso in casa 3 a 0 contro la "odiata" Atalanta e - quasi anche peggio - contro l'insopportabile, per quanto bravo, Gian Piero Gasperini (che qualcuno vorrebbe puntualmente a guidare la squadra partenopea), e se devi sorbirti nello stesso lasso di tempo le rampogne senza sosta di liberi opinionisti travestiti da tifosi e di meno liberi giornalisti mascherati da moralizzatori. Insomma, se hai solo voglia di piangere, seppellisciti!