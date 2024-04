Obiettivo Europa, ma De Laurentiis sta già lavorando per la prossima stagione Manna il favorito per il ruolo di direttore sportivo, poi arriverà la scelta per l'allenatore

C'è l'obiettivo Europa League da raggiungere, ma il presidente De Laurentiis guarda già al futuro, e avrebbe scelto Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, è l'anima e il cervello della Next Gen, la seconda squadra bianconera che gioca in Serie C col ruolo di responsabile che ha ricoperto fino alla scorso anno, quando poi è stato messo al fianco dell'ex ds del Napoli. L'ipotesi Manna prende quota, anche se nulla è stato ancora formalizzato. Alla Juventus per sostituirlo andrebbe Giuseppe Pompilio, in organico al Napoli ma non più operativo, affiancato dal ds del Pisa Stefanelli.

Manna è campano, originario di Valle della Lucania in provincia di Salerno. E' stato insignito dall'Ussi, l'Unione Stampa Sportiva, con il premio "Dirigente dell'anno 2023". De Laurentiis seguiva Manna assieme a Pietro Accardi dell'Empoli e Sean Sogliano del Verona. Il presidente avrebbe provato a sondare anche Giovanni Sartori, ma non si muoverà dal Bologna e l'idea è tramontata sul nascere. Resta da capire se arriverà un altro dirigente più esperto ad affiancare Manna, e soprattutto c'è attesa per il prossimo allenatore che sostituirà Calzona.