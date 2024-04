Napoli, il sostegno dei tifosi non è mai mancato Anche domenica a Monza ci saranno duemila sostenitori azzurri, nonostante la stagione horror

Tre sold out e una media di 43mila spettatori a gara. Nonostante la pessima stagione del Napoli, al Maradona i tifosi hanno risposto sempre presente. Il popolo partenopeo non ha mai voluto far mancare il suo apporto a Di Lorenzo e compagni ma purtroppo non è mai stato ripagato come si deve. Si sperava che lo scudetto sul petto potesse caricare ancora di più i calciatori ma sin dall’inizio ci si è resi conto che lottare ancora per il titolo sarebbe stato impossibile. Ma perdere addirittura la zona Champions è stato un cazzotto nello stomaco. Di certo il cassiere di De Laurentiis ha sorriso ogni qualvolta c’era una partita casalinga. Gli spalti erano quasi sempre pieni e in alcune sfide si è andati anche oltre le più rosee previsioni. Sabato scorso, per esempio, in una giornata di festa, a Fuorigrotta si è registrato il tutto esaurito. C’era voglia di aggrapparsi all’ultima speranza per arrivare almeno nell’Europa che conta. Ma l’amarezza è stata tanta. Così come la delusione. Ed ecco che al termine dell’incontro con l’Atalanta ci sono stati i fischi. Meritati. Unacontestazione giusta visto l’indegno spettacolo che è stato mostrato dal Napoli.

Un crollo vertiginoso che ha amareggiato una piazza che credeva di godere ancora. Ma è rimasta fregata. Il club di De Laurentiis, comunque, rimane tra le prime cinque posizioni di presenze allo stadio.Mancano ancora quattro gare casalinghe ma visto lo scarso rendimento difficilmente ci saranno altri pienoni. Forse a fine aprile contro la Roma ci potrebbe essere un assalto ai botteghini. Ma bisogna capire come si arriverà a quel match. Se contro Monza, Frosinone ed Empoli si perderanno altri punti allora anche il derby del sole finirà per essere una gara come un’altra.Per la prossima stagione non si prevedono grandi numeri. A meno che De Laurentiis non costruisce una grande squadra capace di tornare a concorrere per i grandi obiettivi. Senza Champions si potrebbe andare in Europa League. Ma quest’ultima competizione non attrae come la prima. Le avversarie della fase a gironi non sono come quelle della Coppacampioni. Ma la fede azzurra va oltre ogni limite e può anche esserci una sorpresa con il Maradona sempre pieno. A patto che ci si impegni e non si vedano più partite come quelle contro l’Atalanta. Altrimenti i fischi sono sempre assicurati.