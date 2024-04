Ngonge fuori a scopo precauzionale. Per Kvara ancora lavoro personalizzato Contusione alla coscia per l'ex Verona, ma sia lui che il georgiano dovrebbero farcela per il Monza

Era da poco rientrato in gruppo Cyril Ngonge. Purtroppo l’attaccante belga si è fermato di nuovo. Nel corso dell’allenamento di ieri, l’ex Verona è dovuto uscire anzitempo dal campo per un infortunio alla coscia sinistra. Lo staff medico ha riscontrato un trauma contusivo. Le sue condizioni saranno valutate oggi e c’è da capire se potrà essere a disposizione per la trasferta di Monza. Sarebbe un’assenza importante per Calzona visto che il ragazzo ha dimostrato di avere la carica giusta da mettere in campo nelle prossime partite.Lavoro ancora a parte Kvaratskhelia. Il georgiano sta svolgendo un piano di recupero personalizzato. Bisogna aspettare che svolga almeno una seduta parzialmente in gruppo per sapere se potrà essere convocato per la prossima partita di campionato.

Avrà ancora tre giorni di allenamento, compresa la rifinitura, per rimettersi a posto. In caso contrario rimarrà a casa per puntare poi al match casalingo contro il Frosinone.Per il resto la squadra è al completo. Calzona sta valutando alcune soluzioni diverse rispetto alla partita persa contro l’Atalanta sabato scorso. In difesa potrebbe toccare ad Ostigard mentre a centrocampo potrebbe ritrovare la titolarità Zielinski. C’è ancora l’obiettivo dell’Europa League da conquistare e quindi contro il Monza servirà il miglior Napoli per poter ritornare a vincere e cercare di non rimanere fuori da qualsiasi competizione internazionale dopo 13 anni.