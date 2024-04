IL PIZZINO SPOT di Urgo: Prove di abdicazione Come valutare gli ingressi in società questa estate di Valentina De Laurentiis e Antonio Sinicropi

Ero allo stadio Maradona a totalizzare la mia terza sconfitta su tre uscite da casa - aglio e cornicielli per le (eventuali) prossime prego - quando sono stato colto da una folgorazione. La SSC Napoli lo ha fatto apposta a buttare tutto alle ortiche: fama, libri di storia, aumento di tifosi e sponsor, domeniche delle Palme (per il nostro presidente) e soldi, tanti soldi, più di quanto se ne potessero spendere nei prossimi 30 anni. Il motivo è semplice e lo testimoniano gli ingressi in società questa estate di Valentina De Laurentiis e Antonio Sinicropi. Erano semplicemente prove (mancate) di abdicazione.