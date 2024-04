De Laurentiis lavora su più fronti: la priorità è il Napoli del futuro C'è fiducia nell'archiviazione dell'indagine su Osimhen. Intanto si aspetta l'arrivo del nuovo ds

Lavora su due fronti il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: da un lato la costruzione della squadra del futuro e la ripartenza con un nuovo progetto dopo questa fallimentare stagione. Dall'altro la difesa davanti ai giudici per il caso Osimhen e le plusvalenze sospette. Il presidente e i suoi avvocati sono convinti che l'indagine sarà archiviata anche dalla Procura di Roma, così come da quella di Napoli. Anche la giustizia sportiva aveva prosciolto il presidente azzurro. La difesa punta sul fatto che le eventuali plusvalenze non hanno portato alcun vantaggio e non c'era necessità, visti i conti in regola della società partenopea. Intanto, sembra ormai certo l'arrivo di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo.

Il giovane dirigente martedì sera è stato visto esultare ai gol della Juventus contro la Lazio: non proprio un ottimo biglietto da visita per i tifosi azzurri, ma le referenze di Manna sono ottime e c'è fiducia per un altro colpo in prospettiva di De Laurentiis. Quantomeno, a differenza dello scorso anno si sta procedendo con ordine: scelto il direttore sportivo toccherà all'allenatore: resta forte la candidatura di Vincenzo Italiano, che ieri con la sua Fiorentina ha vinto con l'Atalanta nella semifinale d'andata in Coppa Italia. Altro spunto che conforta il deluso pubblico partenopeo, che comunque non farà mancare l'apporto alla squadra: domenica a Monza settore ospiti esaurito, con 2mila biglietti già venduti. Dovrebbero recuperare Ngonge Kvara, ancora alle prese con qualche problema fisico.