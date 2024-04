Sold out nel settore ospiti a Monza: saranno duemila i tifosi azzurri Il Napoli scenderà in campo alle 15

Per domenica pomeriggio, quando alle 15 è in programma la partita tra Monza e Napoli, il settore Ospiti dell’U-Power Stadium è già esaurito. I biglietti venduti sono 2.587, ma considerando i precedenti è possibile che tanti altri sostenitori del Napoli saranno sparpagliati in vari spicchi delle tribune.