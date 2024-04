IL PIZZINO SPOT di Urgo: Se Atene piange Il Napoli deve salvare solo la faccia, gli fa da controcanto la pari agonia della Salernitana...

Il Napoli, non aspirando più a un posto nella prossima Champions League - che l'accesso sia per 4, per 5 e forse perfino per 8 squadre - deve solo salvare la faccia, anche perché l'occasione di onorare lo scudetto se l'è già bella che giocata. Gli fa da controcanto la pari agonia dell'altra squadra campana, la Salernitana, relegata a 14 punti e col quarto allenatore in sella, i cui tifosi si sono da sempre indaffarati a godere delle disgrazie azzurre. Insomma, a dirla con gli antichi greci, dalla cui sconfinata civiltà entrambe le città discenderebbero, "se Atene piange, Sparta non ride".