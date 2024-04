De Laurentiis a Castel Volturno per caricare il Napoli Il presidente chiede il massimo impegno per le ultime otto partite di campionato

Un’ora e mezza a Castel Volturno. Dalle 11,35 alle 13 Aurelio De Laurentiis è rimasto nel quartier generale del Napoli. È rientrato ieri mattina da Roma dopo che il giorno prima era stato in Procura per difendersi dall’accusa di falso in bilancio per l’acquisto di Osimhen. Ha voluto incontrare allenatore e squadra per guardarli negli occhi. E soprattutto per chiedergli un impegno massimo nelle ultime otto gare che macano fino alla fine del torneo di Serie A. Troppe le delusioni stagionali, tanti i risultati negativi. Non ultimo quello di sabato scorso al Maradona contro l’Atalanta. Il patron non c’era perché impegnati per motivi familiari in Svizzera. Ma la partita l’ha guardata ed è rimasto molto amareggiato. Ha visto i suoi ragazzi cadere sotto i colpi della Dea. Si aspettava altro da questo finale. Voleva almeno puntare ad un posto in zona Champions passando per il quinto posto. Ma l’obiettivo è fallito.