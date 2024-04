Napoli, serve dignità per chiudere bene il campionato C'è ancora l'obiettivo Europa League, oppure la Conference

La carica di De Laurentiis per non vedere il suo Napoli crollare: ancora una volta il presidente è stato a Castel Volturno per spronare i giocatori verso un finale di campionato solo in apparenza senza obiettivi. Quello Champions è sfumato, ma il presidente tiene alla 15esima partecipazione alle coppe europee consecutiva: un record tra le attuali squadre di Serie A. Gli azzurri sono in corsa per l'Europa League, in attesa di capire se sarà disponibile più di un posto, ma c'è anche la Conference League, sicuramente più alla portata. Solo un contentino, ma il presidente ci tiene a chiudere la stagione in modo dignitoso.

La stessa cosa chiesta dall'allenatore Calzona, anche se il tono dimesso e le parole di resa dopo la sconfitta contro l'Atalanta hanno forse preoccupato il presidente, che ha voluto personalmente ribadire che è proibito mollare. Domenica alle 15 la trasferta col Monza, con Calzona che ritroverà Kvaratskhelia e cambierà qualcosa, soprattutto a sinistra. Pronto Olivera in difesa e Zielinski a centrocampo: l'allenatore deve individuare i calciatori più motivati: tra questi si spera ci sia anche Osimhen, deludente nelle ultime due uscite. E a proposito del nigeriano, si parla del Paris Saint Germain come sua prossima destinazione. De Laurentiis ha fissato una clausola molto alta, di 120 milioni. Soldi indispensabili per rifondare, visto che non arriveranno gli introiti Champions.