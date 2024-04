Lindstrom ha il mal di schiena. Ngonge e Kvaratskhelia convocati Il danese non è stato convocato per la sfida contro il Monza

Jesper Lindstrom non è partito per la trasferta di Monza. L’attaccante danese ha la lombalgia e ha svolto lavoro personalizzato campo. È l’unico assente visto e considerato che hanno recuperato totalmente Ngonge e Kvara. Entrambi, infatti, sono stati convocati per il match allo U-Power Stadium. Calzona farà giocare il georgiano dal primo minuto mentre il belga andrà in panchina.