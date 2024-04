IL PIZZINO SPOT di Urgo: La ragion d'essere Ogni giornale o emittente tv si è presa la briga di dire qualcosa di malevolo o divisorio sul Napoli

Se qualcuno di quelli che parlano e scrivono del Napoli vuole difendere un principio che lo tuteli, eviti almeno di prestare il fianco alle malelingue e ai razzisti. Ogni giornale ed emittente televisiva si è presa la briga di dire qualcosa di malevolo o divisorio sulla squadra partenopea (sulla società non ne parliamo neanche). A loro dire non ci sarebbe calciatore che abbia una benché minima possibilità di rimanere nella formazione azzurra che verrà, da Lobotka a scendere. Qualora ciò fosse vero, il Napoli non avrebbe perso solo il suo patrimonio tecnico, ma la sua stessa ragion d'essere.