Dopo la contestazione i tifosi non abbandonano il Napoli Lo stadio "Maradona" sarà pieno anche domenica per la gara contro il Frosinone

Squadra e società contestata, eppure i tifosi non abbandoneranno il Napoli. Anzi, in vista della sfida di domenica alle 12.30 col Frosinone, il Maradona farà registrare un altro sold out. Segno di come il supporto del pubblico, che non è mai mancato, si farà sentire anche in questo finale di stagione. L'obiettivo è la caccia a un posto in Europa, con una residua speranza di ritornare in corsa anche per il quinto posto. C'è anche Matteo Politano nella lista dei disponibili. Nella seduta di allenamento di oggi l'esterno offensivo ha lavorato regolarmente con il gruppo. Ieri aveva svolto una parte dell'allenamento con la squadra e l'altra da solo con un personalizzato in campo.

Con Ngonge squalificato, l'attaccante romano tornerà titolare al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia in avanti. A centrocampo ci sarà la riconferma di Zielinski: il gol al Monza è stato importante così come la sua prestazione. In difesa ci sarà Mario Rui al posto dell'infortunato Olivera: il portoghese completerà la linea della retroguardia con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. Tra i pali Meret. Domani mattina ci sarà l'ultima rifinitura a Castel Volturno, senza la conferenza stampa di Calzona appuntamento già da tempo abolito dal presidente De Laurentiis.