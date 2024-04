Politano recupera: sostituirà lo squalificato Ngonge L'attaccante torna titolare: a Monza cominciò dalla panchina, ma entrò segnando un eurogol

Riecco Politano. Dopo Juan Jesus anche l’esterno offensivo ha lavorato con il gruppo nella seduta di ieri mattina a Castel Volturno. Il giorno precedente il romano aveva svolto metà seduta con la squadra e l’altra metà si era allenato da solo. Stavolta ha provato tutti gli schemi agli ordini di Calzona. E quindi sarà a disposizione coprendo la fascia destra. Contro il Monza era rimasto in panchina nel primo tempo lasciando spazio a Ngonge. Il belga è stato squalificato dal giudicesportivo e quindi è lui il titolare del ruolo. Avesse dato forfait allora Calzona avrebbe puntato su Raspadori che riesce sempre ad adeguarsi in fase offensiva. Considerato che quando c’è Osimhen è difficile scalzarlo, allora meglio accontentarsi di qualsiasi altra posizione. Jack, comunque, potrebbe anche entrare a gara in corso proprio al posto di Politano. O al massimo di Kvaratskhelia come a Monza. Dove ha segnato dopo 21 secondi dal suo ingresso.