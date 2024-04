Cambia la difesa: contro il Frosinone è pronto Ostigard Calzona perde Juan Jesus a causa della sciatalgia: a rischio per il match delle 12.30

Il Napoli ha la ghiotta occasione di avvicinarsi concretamente alla zona Europa: al Maradona arriva il Frosinone. Lo stimolo è doppio, perché c'è da riscattare la brutta figura in Coppa Italia quando in panchina c'era Mazzarri. Un 4-0 interno che è stato forse il punto più basso di una stagione fino ad ora da dimenticare. Ma la squadra di Di Francesco mise in difficoltà gli azzurri, allora allenati da Garcia, anche nella prima giornata d'andata nel lontano mese di agosto. I ciociari sono in piena lotta per non retrocedere, ma il Napoli non potrà fallire l'occasione di vincere la seconda partita consecutiva dopo quella in casa del Monza.

L'allenatore Francesco Calzona ha chiesto continuità, ma soprattutto una difesa più solida, visto che il Napoli prende gol da 12 partite consecutive. E la difesa sarà diversa da quella vista a Monza: oggi si è fermato Juan Jesus a causa della sciatalgia. Molto probabile la sua assenza domani: a sostituirlo dovrebbe essere Ostigard, pronto a fare coppia con Rrahmani. Calzona, però, ha recuperato Politano, che partirà titolare e completerà il tridente con Kvaratskhelia e Osimhen. Stadio Maradona sold out: saranno in 50mila sugli spalti. Venduti tutti i biglietti per spingere gli azzurri alla rincorsa europea.